В 3 сезоне 11 серии сериала «Робоцып» рассказывается о Тельме и Луизе, сожалеющих о былых преступлениях. Кроме того, команда «Скуби Ду» попадает в странную ситуацию, а Кристаллический воин имеет серьезные проблемы с наркотиками.
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