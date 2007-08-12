В 3 сезоне 12 серии сериала «Робоцып» Чудо-женщина раскрывает личность злейшего врага, после чего американские знаменитости превращаются в инопланетных рептилий. Тем временем астронавты НАСА оказываются недовольны новой едой.
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