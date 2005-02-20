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Киноафиша Сериалы Робоцып Сезоны Сезон 1 Серия 16

Робоцып 2005 16 серия 1 сезон

7.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Робоцып»
Нарик в багажнике
Сезон 1 / Серия 1 20 февраля 2005
Сладкий щелкунчик
Сезон 1 / Серия 2 27 февраля 2005
Золото, пыль, бензин
Сезон 1 / Серия 3 6 марта 2005
Пластиковый фуршет
Сезон 1 / Серия 4 13 марта 2005
Куклы Южного Централа
Сезон 1 / Серия 5 20 марта 2005
Овощной фестиваль
Сезон 1 / Серия 6 27 марта 2005
Немного экшена
Сезон 1 / Серия 7 3 апреля 2005
Глубина
Сезон 1 / Серия 8 10 апреля 2005
Сет и Мэтт представляют
Сезон 1 / Серия 9 17 апреля 2005
Бадункадунк
Сезон 1 / Серия 10 24 апреля 2005
Игрушка встречает девушку
Сезон 1 / Серия 11 1 мая 2005
Полуночная закуска
Сезон 1 / Серия 12 15 мая 2005
Ай, молодца
Сезон 1 / Серия 13 22 мая 2005
Объединенный пункт
Сезон 1 / Серия 14 5 июня 2005
Лягушатник
Сезон 1 / Серия 15 12 июня 2005
Генератор кошмаров
Сезон 1 / Серия 16 19 июня 2005
Операция: Богатый духом
Сезон 1 / Серия 17 26 июня 2005
Мешок
Сезон 1 / Серия 18 3 июля 2005
Лимонадик для взрослых
Сезон 1 / Серия 19 10 июля 2005
Это причиняет мне боль
Сезон 1 / Серия 20 18 июля 2005
Черная вишня
Сезон 1 / Серия 21 25 июля 2005
О чем серия

В 1 сезоне 16 серии сериала «Робоцып» происходит сенсационное убийство Санты. На другом канале рекламируется переиздание классического ужастика Спилберга «Челюсти», после чего Команда-А решает очередную глобальную задачу.

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