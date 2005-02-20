В 1 сезоне 15 серии сериала «Робоцып» говорящий автомобиль из «Рыцаря дорог» устраивает безумную вечеринку, а в доме престарелых «Бабушка Фу» творятся необъяснимые вещи. Между тем сестры Олсон сражаются с огромным монстром.
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