В 1 сезоне 9 серии сериала «Робоцып» последний участник легендарного бойс-бэнда ’N Sync должен отомстить за павших товарищей. Для этого он записывается на участие в шоу по боям без правил. Между тем Шьямалан готовит для зрителей очередной твист.
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