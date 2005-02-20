В 1 сезоне 17 серии сериала «Робоцып» команда из «Скуби-Ду» сталкивается с безжалостным маньяком Джейсоном, который проживает на Хрустальном озере. Кроме того, всемирно известный артист Киану Ривз изо всех сил пытается продать сосиску.
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