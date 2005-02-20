В 1 сезоне 21 серии сериала «Робоцып» персонаж комедии Наполеон Динамит превращается в историческую фигуру далекого прошлого, а шипучие конфеты оказывают неблагоприятное воздействие на молодого Майки. Это и многое другое в финальном эпизоде!
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