В 5 сезоне 8 серии сериала «Рик и Морти» семья Смитов уезжает в круиз и оставляет Рика одного в доме. Это время он решает использовать, чтобы вернуть своего лучшего друга к жизни, и ради этого отправляется в опасное путешествие по его воспоминаниям.