В 5 сезоне 1 серии сериала «Рик и Морти» Джессика и Морти наконец оказываются в опасной близости к тому, чтобы сформировать настоящую романтическую связь. Увы, мистер Нимбус, старый заклятый враг Рика, кажется, намерен помешать надеждам подростка.