В 5 сезоне 10 серии сериала «Рик и Морти» любимая зрителями компания продолжает свои невероятные путешествия по просторам галактики. На этот раз Рик находит себе сразу несколько добротных помощников, а Морти неожиданно заводит нового друга.
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