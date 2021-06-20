В 5 сезоне 5 серии сериала «Рик и Морти» Джерри и Рик веселятся с обитателями ада, пока Джерри не понимает, что для них он посмешище. Тем временем Морти и Саммер пытаются подружиться с новеньким в школе, ради чего без спроса берут машину Рика.