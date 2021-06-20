В 5 сезоне 6 серии сериала «Рик и Морти» накануне Дня благодарения Рик и Морти пытаются украсть Конституцию, но в процессе Морти уничтожает ее. Попытки Президента привлечь их к ответственности оборачиваются войной против гибридов человека и индейки.
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