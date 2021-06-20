В 5 сезоне 2 серии сериала «Рик и Морти» космические кальмары убивают Смитов, но выясняется, что Рик создал множество копий их семейства. Теперь Смитам приходится выискивать версии самих себя по разным мирам, сомневаясь в том, реальны ли они сами.
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