В 1 сезоне сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма» на Белый дом совершается кибератака, в результате которой организаторам удается заполучить доступ к засекреченным файлам. За расследование берется агент Леон Скотт Кеннеди, однако по прибытии на место он обнаруживает на территории Белого дома зомби. Тем временем его старая подруга Клэр, работающая на гуманитарную организацию TerraSave, проводит расследование, в результате которого узнает об истоках случившегося в Белом доме. Тогда Леон, его напарник Джейсон и Клэр объединяются, чтобы предотвратить новую угрозу.