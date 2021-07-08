Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Обитель зла: Бесконечная тьма 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Обитель зла: Бесконечная тьма
Киноафиша Сериалы Обитель зла: Бесконечная тьма Сезоны Сезон 1

RESIDENT EVIL: Infinite Darkness 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 1 час 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма»

В 1 сезоне сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма» на Белый дом совершается кибератака, в результате которой организаторам удается заполучить доступ к засекреченным файлам. За расследование берется агент Леон Скотт Кеннеди, однако по прибытии на место он обнаруживает на территории Белого дома зомби. Тем временем его старая подруга Клэр, работающая на гуманитарную организацию TerraSave, проводит расследование, в результате которого узнает об истоках случившегося в Белом доме. Тогда Леон, его напарник Джейсон и Клэр объединяются, чтобы предотвратить новую угрозу.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Обитель зла: Бесконечная тьма График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 июля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 июля 2021
График выхода всех сериалов
28 лет спустя — все такие же недотепы: «Бивис и Батт-Хед» запускают новый сезон уже совсем скоро
41 900 000 миллиона часов ушло в никуда? Почему зрители включают «Как бы беременна» от Netflix, а рейтинги — на дне?
Обманывают ожидания — в хорошем смысле: короткие турецкие сериалы, которые смотрятся на одном дыхании
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше