Обитель зла: Бесконечная тьма 2021 3 серия 1 сезон
Серия 1
Сезон 1 / Серия 18 июля 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 28 июля 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 38 июля 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 48 июля 2021
О чем серия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма» в доме одного из последних уцелевших членов отряда Бешеных Псов Клэр ожидает ужасное зрелище. Шен Мэй предупреждает Леона о зловещем заговоре.
