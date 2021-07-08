Почему Сэм победил Кольцо, а Фродо — нет: ответ Толкина, которого нет в фильмах

Зашел в ресторан — и вышел живым: как Фокс в «Месте встречи изменить нельзя» раскусил засаду за одну секунду

Почему Ибрагим помог Хюррем, хотя ненавидел ее: эта тайна изменила Османскую империю

«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов

Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову

От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк

Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили

Отказалась рожать Петросяну, но стала миллиардершей: спустя годы после развода Степаненко живет между Россией и США — и теперь возвращается на ТВ

«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры

В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже