Обитель зла: Бесконечная тьма 2021 1 серия 1 сезон
мало голосовОцените
0 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 18 июля 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 28 июля 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 38 июля 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 48 июля 2021
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма», работая на НКО в Пенамстане, Клэр обнаруживает, что происходящие там события напоминают Раккун-сити. Леон направляется в Белый дом, но не подозревает об угрозе.
Больше, чем у «Аватара» и «Инстерстеллара»: перевели бюджет этого советского фильма на нынешние деньги и поразились
«Ну, за встречу!», а потом давайте угадать советский фильм по застолью (тест)
Почему Сэм победил Кольцо, а Фродо — нет: ответ Толкина, которого нет в фильмах
Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже
«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов
«Заплатили за молчание»: гибель Супонева дважды разбила сердце его супруги — неприятная правда всплыла через 20+ лет
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail