Обитель зла: Бесконечная тьма 2021 4 серия 1 сезон
мало голосовОцените
0 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 18 июля 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 28 июля 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 38 июля 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 48 июля 2021
О чем серия
В 1 сезоне 4 серии сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма» министр обороны Уилсон угрожает Клэр смертью, если она не бросит расследование. Леон и Шен Мэй спешат в огромную подземную лабораторию биологического оружия.
Больше, чем у «Аватара» и «Инстерстеллара»: перевели бюджет этого советского фильма на нынешние деньги и поразились
А не надо изобретать велосипед! Эти комедии пересматривают чаще, чем новинки — рейтинг от 8 говорит сам за себя
Чернобыль, Афганистан и охота на агентов: в новой драме НТВ в опасной игре сойдутся ЦРУ и КГБ
В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики
«Заплатили за молчание»: гибель Супонева дважды разбила сердце его супруги — неприятная правда всплыла через 20+ лет
Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры
Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail