Во 2 сезоне 9 серии сериала «Царство» давление со стороны лорда Нарцисса вынуждает Франциска и Баша объединиться. Мария пытается выдать католичку Клод замуж за протестанта Луи, рассчитывая тем самым предотвратить религиозную войну.
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