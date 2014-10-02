Во 2 сезоне 6 серии сериала «Царство» народные волнения заставляют Екатерину и Марию покинуть замок, но по дороге на экипаж нападают разбойники. Выясняется, что восстание спровоцировано мошенниками, выдающими себя за короля и королеву.
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