Во 2 сезоне 5 серии сериала «Царство» разногласия между католиками и протестантами усугубляются. Очередное столкновение оборачивается гибелью Эмиля, племянника Луи. Лорд Нарцисс шантажирует Франциска, вынуждая того врать Марии.
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