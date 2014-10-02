Во 2 сезоне 8 серии сериала «Царство» кардинал Вазари, прибывший из Рима, пытает протестантов. На этой почве в отношениях Франциска и Марии возникает напряжение. Екатерина тем временем пытается выдать Клод замуж за сына баварского графа.
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