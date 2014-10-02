Во 2 сезоне 4 серии сериала «Царство» наступает день крещения сына Франциска и Лолы. Перед торжественным мероприятием Мария заявляет мужу, что ждет ребенка. Баш и принц Луи тем временем расследуют дело о загадочном нападении черных всадников.
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