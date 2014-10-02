Во 2 сезоне 1 серии сериала «Царство» после смерти Генриха трон достается Франциску. Королевской семье предстоит иметь дело с чумой, пробравшейся в замок. Карантин вынуждает Марию и Екатерину вступить в схватку с внутренними врагами.
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