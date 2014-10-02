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Царство 2013 - 2017 10 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Царство»
Чума
Сезон 2 / Серия 1 2 октября 2014
Четвертование
Сезон 2 / Серия 2 9 октября 2014
Коронация
Сезон 2 / Серия 3 16 октября 2014
Заклание агнца
Сезон 2 / Серия 4 23 октября 2014
Кровь за кровь
Сезон 2 / Серия 5 30 октября 2014
Три королевы
Сезон 2 / Серия 6 6 ноября 2014
Принц крови
Сезон 2 / Серия 7 13 ноября 2014
Устрашение верных
Сезон 2 / Серия 8 20 ноября 2014
Военные действия
Сезон 2 / Серия 9 4 декабря 2014
Милосердие
Сезон 2 / Серия 10 11 декабря 2014
Бегство
Сезон 2 / Серия 11 22 января 2015
Изгнанный
Сезон 2 / Серия 12 29 января 2015
Грехи прошлого
Сезон 2 / Серия 13 5 февраля 2015
Конец Траура
Сезон 2 / Серия 14 12 февраля 2015
Запрещенное
Сезон 2 / Серия 15 19 февраля 2015
Вкус мести
Сезон 2 / Серия 16 12 марта 2015
Искушая судьбу
Сезон 2 / Серия 17 19 марта 2015
Поворот судьбы
Сезон 2 / Серия 18 16 апреля 2015
Покинутые
Сезон 2 / Серия 19 23 апреля 2015
Беглец
Сезон 2 / Серия 20 30 апреля 2015
Осада
Сезон 2 / Серия 21 7 мая 2015
Гори
Сезон 2 / Серия 22 14 мая 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Царство» нападение на замок Франциска оборачивается для протестантов публичными казнями. Кроме того, король отправляет Нарцисса в темницу и признается Марии в том, что лорд шантажировал его за убийство Генриха.

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