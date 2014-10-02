Во 2 сезоне 10 серии сериала «Царство» нападение на замок Франциска оборачивается для протестантов публичными казнями. Кроме того, король отправляет Нарцисса в темницу и признается Марии в том, что лорд шантажировал его за убийство Генриха.
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