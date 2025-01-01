Меню
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Ранетки, список сезонов
Ранетки
12+
Год выпуска
2008
Страна
Россия
Эпизод длится
48 минут
Телеканал
СТС
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
2.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Ранетки»
Сезон 1
20 эпизодов
17 марта 2008 - 17 апреля 2008
Сезон 2
80 эпизодов
1 сентября 2008 - 17 марта 2009
Сезон 3
65 эпизодов
18 марта 2009 - 19 июня 2009
Сезон 4
55 эпизодов
31 августа 2009 - 13 ноября 2009
Сезон 5
40 эпизодов
28 июня 2010 - 23 сентября 2010
Сезон 6
80 эпизодов
15 февраля 2014 - 6 июня 2014
