В 3 сезоне сериала «Ранетки» одиннадцатый класс подходит к завершению. У каждой из девчонок свои планы на жизнь, и, похоже, группа вскоре распадется. Лера уже откололась от коллектива, уехав учиться в Лондон, поэтому остальные «Ранетки» забросили репетиции из-за отсутствия ударницы. Но в школе появляется новая ученица – скромная и замкнутая в себе детдомовка Нюта, бывшая поклонница «Ранеток». Она приходит на прослушивание и, несмотря на сопротивление Наташи, занимает место Леры. Аня хорошо относится к новенькой, но после расставания с Белутой она понимает, что парень неравнодушен к Нюте, и начинает ревновать.