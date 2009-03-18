Меню
Ранетки 2008 - 2014 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Ранетки
Ранетки 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 марта 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 65
Продолжительность сезона 52 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Ранетки»

В 3 сезоне сериала «Ранетки» одиннадцатый класс подходит к завершению. У каждой из девчонок свои планы на жизнь, и, похоже, группа вскоре распадется. Лера уже откололась от коллектива, уехав учиться в Лондон, поэтому остальные «Ранетки» забросили репетиции из-за отсутствия ударницы. Но в школе появляется новая ученица – скромная и замкнутая в себе детдомовка Нюта, бывшая поклонница «Ранеток». Она приходит на прослушивание и, несмотря на сопротивление Наташи, занимает место Леры. Аня хорошо относится к новенькой, но после расставания с Белутой она понимает, что парень неравнодушен к Нюте, и начинает ревновать.

Список серий 3-го сезона сериала «Ранетки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 101
Сезон 3 Серия 1
18 марта 2009
Серия 102
Сезон 3 Серия 2
19 марта 2009
Серия 103
Сезон 3 Серия 3
20 марта 2009
Серия 104
Сезон 3 Серия 4
23 марта 2009
Серия 105
Сезон 3 Серия 5
24 марта 2009
Серия 106
Сезон 3 Серия 6
25 марта 2009
Серия 107
Сезон 3 Серия 7
26 марта 2009
Серия 108
Сезон 3 Серия 8
27 марта 2009
Серия 109
Сезон 3 Серия 9
30 марта 2009
Серия 110
Сезон 3 Серия 10
31 марта 2009
Серия 111
Сезон 3 Серия 11
1 апреля 2009
Серия 112
Сезон 3 Серия 12
2 апреля 2009
Серия 113
Сезон 3 Серия 13
3 апреля 2009
Серия 114
Сезон 3 Серия 14
6 апреля 2009
Серия 115
Сезон 3 Серия 15
7 апреля 2009
Серия 116
Сезон 3 Серия 16
8 апреля 2009
Серия 117
Сезон 3 Серия 17
9 апреля 2009
Серия 118
Сезон 3 Серия 18
10 апреля 2009
Серия 119
Сезон 3 Серия 19
13 апреля 2009
Серия 120
Сезон 3 Серия 20
14 апреля 2009
Серия 121
Сезон 3 Серия 21
15 апреля 2009
Серия 122
Сезон 3 Серия 22
16 апреля 2009
Серия 123
Сезон 3 Серия 23
17 апреля 2009
Серия 124
Сезон 3 Серия 24
20 апреля 2009
Серия 125
Сезон 3 Серия 25
21 апреля 2009
Серия 126
Сезон 3 Серия 26
22 апреля 2009
Серия 127
Сезон 3 Серия 27
23 апреля 2009
Серия 128
Сезон 3 Серия 28
24 апреля 2009
Серия 129
Сезон 3 Серия 29
27 апреля 2009
Серия 130
Сезон 3 Серия 30
28 апреля 2009
Серия 131
Сезон 3 Серия 31
29 апреля 2009
Серия 132
Сезон 3 Серия 32
30 апреля 2009
Серия 133
Сезон 3 Серия 33
4 мая 2009
Серия 134
Сезон 3 Серия 34
5 мая 2009
Серия 135
Сезон 3 Серия 35
6 мая 2009
Серия 136
Сезон 3 Серия 36
7 мая 2009
Серия 137
Сезон 3 Серия 37
8 мая 2009
Серия 138
Сезон 3 Серия 38
12 мая 2009
Серия 139
Сезон 3 Серия 39
13 мая 2009
Серия 140
Сезон 3 Серия 40
14 мая 2009
Серия 141
Сезон 3 Серия 41
15 мая 2009
Серия 142
Сезон 3 Серия 42
18 мая 2009
Серия 143
Сезон 3 Серия 43
19 мая 2009
Серия 144
Сезон 3 Серия 44
20 мая 2009
Серия 145
Сезон 3 Серия 45
21 мая 2009
Серия 146
Сезон 3 Серия 46
22 мая 2009
Серия 147
Сезон 3 Серия 47
25 мая 2009
Серия 148
Сезон 3 Серия 48
26 мая 2009
Серия 149
Сезон 3 Серия 49
27 мая 2009
Серия 150
Сезон 3 Серия 50
28 мая 2009
Серия 151
Сезон 3 Серия 51
29 мая 2009
Серия 152
Сезон 3 Серия 52
1 июня 2009
Серия 153
Сезон 3 Серия 53
2 июня 2009
Серия 154
Сезон 3 Серия 54
3 июня 2009
Серия 155
Сезон 3 Серия 55
4 июня 2009
Серия 156
Сезон 3 Серия 56
5 июня 2009
Серия 157
Сезон 3 Серия 57
8 июня 2009
Серия 158
Сезон 3 Серия 58
9 июня 2009
Серия 159
Сезон 3 Серия 59
10 июня 2009
Серия 160
Сезон 3 Серия 60
11 июня 2009
Серия 161
Сезон 3 Серия 61
15 июня 2009
Серия 162
Сезон 3 Серия 62
16 июня 2009
Серия 163
Сезон 3 Серия 63
17 июня 2009
Серия 164
Сезон 3 Серия 64
18 июня 2009
Серия 165
Сезон 3 Серия 65
19 июня 2009
