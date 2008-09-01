Во 2 сезоне сериала «Ранетки» бандиты терроризируют Лену Кулемину, заставляя ее участвовать в подпольных боях на деньги. Она не решается рассказать об этом старенькому деду, а ее родители работают за границей. Но постоянные побои на теле девушки замечает учитель физкультуры Виктор Степнов. Давно неравнодушный к своей лучшей ученице, он решает во что бы то ни стало вытащить Лену из проблем. Тем временем Наташу Липатову и ее маму кто-то похищает. Похоже, это связано с теми же самыми бандитами. Остальные «Ранетки» во главе с Аней Прокопьевой с тревогой ждут новостей от подруг, но все же продолжают репетиции.