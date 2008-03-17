В 1 сезоне сериала «Ранетки» в обычной московской школе учатся четыре совершенно разные девчонки. Наташа чуть ли не каждый день влюбляется «с первого взгляда и на всю жизнь» в разных парней. Женя сутки напролет сидит над учебниками и занимается с репетиторами, готовясь поступать в МГУ. Дочь мента Лера ходит по дискотекам и нарушает правила. А сдержанная и флегматичная Лена увлечена спортом и не вылезает с тренировок. Но их жизни меняются, когда в классе появляется новая ученица – скромная, но талантливая Аня. Она объединяет таких непохожих одноклассниц в общую молодежную рок-группу под названием «Ранетки».