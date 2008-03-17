Меню
Ранетки 2008 - 2014 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ранетки
Ранетки 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ранетки»

В 1 сезоне сериала «Ранетки» в обычной московской школе учатся четыре совершенно разные девчонки. Наташа чуть ли не каждый день влюбляется «с первого взгляда и на всю жизнь» в разных парней. Женя сутки напролет сидит над учебниками и занимается с репетиторами, готовясь поступать в МГУ. Дочь мента Лера ходит по дискотекам и нарушает правила. А сдержанная и флегматичная Лена увлечена спортом и не вылезает с тренировок. Но их жизни меняются, когда в классе появляется новая ученица – скромная, но талантливая Аня. Она объединяет таких непохожих одноклассниц в общую молодежную рок-группу под названием «Ранетки».

2.6 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2008
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2008
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
19 марта 2008
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2008
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
24 марта 2008
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
25 марта 2008
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
26 марта 2008
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
27 марта 2008
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
31 марта 2008
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 апреля 2008
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 апреля 2008
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 апреля 2008
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
7 апреля 2008
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
8 апреля 2008
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
9 апреля 2008
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
10 апреля 2008
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
14 апреля 2008
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
15 апреля 2008
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
16 апреля 2008
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
17 апреля 2008
