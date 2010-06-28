В 5 сезоне сериала «Ранетки» в истории появляются новые главные герои – участники рэгги-поп-бэнда «Балабама». В город неожиданно возвращается Полина Зеленова и устраивается официанткой в местное кафе. Гуцул пытается спасти отношения с Лерой, но их судьбы в итоге все же расходятся. Парень начинает ухаживать за Полиной. Надя встречается с Глебом. Лера начинает строить сольную музыкальную карьеру. Получив интересное предложение от продюсерской студии в Петербурге, она покидает столицу и родную школу. Калерия вновь начинает преподавать, ей прощают прежние ошибки. «Ранетки» становятся популярной группой.