Ранетки 2008 - 2014 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Ранетки
Киноафиша Сериалы Ранетки Сезоны Сезон 5

Ранетки 12+
Название Сезон 5
Премьера сезона 28 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 40
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Ранетки»

В 5 сезоне сериала «Ранетки» в истории появляются новые главные герои – участники рэгги-поп-бэнда «Балабама». В город неожиданно возвращается Полина Зеленова и устраивается официанткой в местное кафе. Гуцул пытается спасти отношения с Лерой, но их судьбы в итоге все же расходятся. Парень начинает ухаживать за Полиной. Надя встречается с Глебом. Лера начинает строить сольную музыкальную карьеру. Получив интересное предложение от продюсерской студии в Петербурге, она покидает столицу и родную школу. Калерия вновь начинает преподавать, ей прощают прежние ошибки. «Ранетки» становятся популярной группой.

Список серий 5-го сезона сериала «Ранетки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 221
Сезон 5 Серия 1
28 июня 2010
Серия 222
Сезон 5 Серия 2
29 июня 2010
Серия 223
Сезон 5 Серия 3
30 июня 2010
Серия 224
Сезон 5 Серия 4
1 июля 2010
Серия 225
Сезон 5 Серия 5
2 июля 2010
Серия 226
Сезон 5 Серия 6
5 июля 2010
Серия 227
Сезон 5 Серия 7
6 июля 2010
Серия 228
Сезон 5 Серия 8
7 июля 2010
Серия 229
Сезон 5 Серия 9
8 июля 2010
Серия 230
Сезон 5 Серия 10
12 июля 2010
Серия 231
Сезон 5 Серия 11
13 июля 2010
Серия 232
Сезон 5 Серия 12
14 июля 2010
Серия 233
Сезон 5 Серия 13
15 июля 2010
Серия 234
Сезон 5 Серия 14
16 августа 2010
Серия 235
Сезон 5 Серия 15
17 августа 2010
Серия 236
Сезон 5 Серия 16
18 августа 2010
Серия 237
Сезон 5 Серия 17
19 августа 2010
Серия 238
Сезон 5 Серия 18
20 августа 2010
Серия 239
Сезон 5 Серия 19
23 августа 2010
Серия 240
Сезон 5 Серия 20
24 августа 2010
Серия 241
Сезон 5 Серия 21
25 августа 2010
Серия 242
Сезон 5 Серия 22
26 августа 2010
Серия 243
Сезон 5 Серия 23
27 августа 2010
Серия 244
Сезон 5 Серия 24
30 августа 2010
Серия 245
Сезон 5 Серия 25
31 августа 2010
Серия 246
Сезон 5 Серия 26
1 сентября 2010
Серия 247
Сезон 5 Серия 27
2 сентября 2010
Серия 248
Сезон 5 Серия 28
3 сентября 2010
Серия 249
Сезон 5 Серия 29
6 сентября 2010
Серия 250
Сезон 5 Серия 30
7 сентября 2010
Серия 251
Сезон 5 Серия 31
8 сентября 2010
Серия 252
Сезон 5 Серия 32
9 сентября 2010
Серия 253
Сезон 5 Серия 33
10 сентября 2010
Серия 254
Сезон 5 Серия 34
13 сентября 2010
Серия 255
Сезон 5 Серия 35
14 сентября 2010
Серия 256
Сезон 5 Серия 36
15 сентября 2010
Серия 257
Сезон 5 Серия 37
16 сентября 2010
Серия 258
Сезон 5 Серия 38
17 сентября 2010
Серия 259
Сезон 5 Серия 39
20 сентября 2010
Серия 260
Сезон 5 Серия 40
23 сентября 2010
