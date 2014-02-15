Меню
Ранетки 2008 - 2014, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Ранетки
Ранетки 12+
Название Сезон 6
Премьера сезона 15 февраля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 80
Продолжительность сезона 64 часа 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Ранетки»

В 6 сезоне сериала «Ранетки» московская средняя школа, когда-то выпустившая из своих стен популярную девичью рок-группу, празднует выпускной своего первого полноценного музыкального класса. Самым талантливым ребятам светит поступление в Музыкальное училище имени Снегиных по стопам «Ранеток». Рэгги-поп-бэнд «Балабама» постепенно развивается и набирает свою аудиторию в Москве. У ребят впервые появляется настоящий продюсер, правда, не все юридические тонкости складываются удачно для группы. Калерия и Юрий Романовский вступают в открытое противостояние, а из Питера возвращается папа Леры.

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 261
Сезон 6 Серия 1
15 февраля 2014
Серия 262
Сезон 6 Серия 2
15 февраля 2014
Серия 263
Сезон 6 Серия 3
16 февраля 2014
Серия 264
Сезон 6 Серия 4
16 февраля 2014
Серия 265
Сезон 6 Серия 5
17 февраля 2014
Серия 266
Сезон 6 Серия 6
18 февраля 2014
Серия 267
Сезон 6 Серия 7
19 февраля 2014
Серия 268
Сезон 6 Серия 8
20 февраля 2014
Серия 269
Сезон 6 Серия 9
21 февраля 2014
Серия 270
Сезон 6 Серия 10
24 февраля 2014
Серия 271
Сезон 6 Серия 11
25 февраля 2014
Серия 272
Сезон 6 Серия 12
26 февраля 2014
Серия 273
Сезон 6 Серия 13
27 февраля 2014
Серия 274
Сезон 6 Серия 14
28 февраля 2014
Серия 275
Сезон 6 Серия 15
3 марта 2014
Серия 276
Сезон 6 Серия 16
4 марта 2014
Серия 277
Сезон 6 Серия 17
5 марта 2014
Серия 278
Сезон 6 Серия 18
6 марта 2014
Серия 279
Сезон 6 Серия 19
10 марта 2014
Серия 280
Сезон 6 Серия 20
11 марта 2014
Серия 281
Сезон 6 Серия 21
12 марта 2014
Серия 282
Сезон 6 Серия 22
13 марта 2014
Серия 283
Сезон 6 Серия 23
14 марта 2014
Серия 284
Сезон 6 Серия 24
17 марта 2014
Серия 285
Сезон 6 Серия 25
18 марта 2014
Серия 286
Сезон 6 Серия 26
19 марта 2014
Серия 287
Сезон 6 Серия 27
20 марта 2014
Серия 288
Сезон 6 Серия 28
21 марта 2014
Серия 289
Сезон 6 Серия 29
24 марта 2014
Серия 290
Сезон 6 Серия 30
25 марта 2014
Серия 291
Сезон 6 Серия 31
26 марта 2014
Серия 292
Сезон 6 Серия 32
27 марта 2014
Серия 293
Сезон 6 Серия 33
28 марта 2014
Серия 294
Сезон 6 Серия 34
31 марта 2014
Серия 295
Сезон 6 Серия 35
1 апреля 2014
Серия 296
Сезон 6 Серия 36
2 апреля 2014
Серия 297
Сезон 6 Серия 37
3 апреля 2014
Серия 298
Сезон 6 Серия 38
4 апреля 2014
Серия 299
Сезон 6 Серия 39
7 апреля 2014
Серия 300
Сезон 6 Серия 40
8 апреля 2014
Серия 301
Сезон 6 Серия 41
9 апреля 2014
Серия 302
Сезон 6 Серия 42
10 апреля 2014
Серия 303
Сезон 6 Серия 43
11 апреля 2014
Серия 304
Сезон 6 Серия 44
14 апреля 2014
Серия 305
Сезон 6 Серия 45
15 апреля 2014
Серия 306
Сезон 6 Серия 46
16 апреля 2014
Серия 307
Сезон 6 Серия 47
17 апреля 2014
Серия 308
Сезон 6 Серия 48
18 апреля 2014
Серия 309
Сезон 6 Серия 49
21 апреля 2014
Серия 310
Сезон 6 Серия 50
22 апреля 2014
Серия 311
Сезон 6 Серия 51
23 апреля 2014
Серия 312
Сезон 6 Серия 52
24 апреля 2014
Серия 313
Сезон 6 Серия 53
25 апреля 2014
Серия 314
Сезон 6 Серия 54
28 апреля 2014
Серия 315
Сезон 6 Серия 55
29 апреля 2014
Серия 316
Сезон 6 Серия 56
30 апреля 2014
Серия 317
Сезон 6 Серия 57
5 мая 2014
Серия 318
Сезон 6 Серия 58
6 мая 2014
Серия 319
Сезон 6 Серия 59
7 мая 2014
Серия 320
Сезон 6 Серия 60
8 мая 2014
Серия 321
Сезон 6 Серия 61
12 мая 2014
Серия 322
Сезон 6 Серия 62
13 мая 2014
Серия 323
Сезон 6 Серия 63
14 мая 2014
Серия 324
Сезон 6 Серия 64
15 мая 2014
Серия 325
Сезон 6 Серия 65
16 мая 2014
Серия 326
Сезон 6 Серия 66
19 мая 2014
Серия 327
Сезон 6 Серия 67
20 мая 2014
Серия 328
Сезон 6 Серия 68
21 мая 2014
Серия 329
Сезон 6 Серия 69
22 мая 2014
Серия 330
Сезон 6 Серия 70
23 мая 2014
Серия 331
Сезон 6 Серия 71
26 мая 2014
Серия 332
Сезон 6 Серия 72
27 мая 2014
Серия 333
Сезон 6 Серия 73
28 мая 2014
Серия 334
Сезон 6 Серия 74
29 мая 2014
Серия 335
Сезон 6 Серия 75
30 мая 2014
Серия 336
Сезон 6 Серия 76
2 июня 2014
Серия 337
Сезон 6 Серия 77
3 июня 2014
Серия 338
Сезон 6 Серия 78
4 июня 2014
Серия 339
Сезон 6 Серия 79
5 июня 2014
Серия 340
Сезон 6 Серия 80
6 июня 2014
