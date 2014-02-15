В 6 сезоне сериала «Ранетки» московская средняя школа, когда-то выпустившая из своих стен популярную девичью рок-группу, празднует выпускной своего первого полноценного музыкального класса. Самым талантливым ребятам светит поступление в Музыкальное училище имени Снегиных по стопам «Ранеток». Рэгги-поп-бэнд «Балабама» постепенно развивается и набирает свою аудиторию в Москве. У ребят впервые появляется настоящий продюсер, правда, не все юридические тонкости складываются удачно для группы. Калерия и Юрий Романовский вступают в открытое противостояние, а из Питера возвращается папа Леры.