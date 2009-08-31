В 4 сезоне сериала «Ранетки» девочки в полном составе теперь учатся в Музыкальном училище имени Снегиных. Их старая школа, прославленная такими успешными выпускницами, перепрофилируется в подготовительный филиал Снегинки. Теперь сюда съезжаются талантливые старшеклассники со всей страны, и для них даже открывают общежитие. Савченко организует специальный музыкальный класс. Калерия становится новым заместителем директора, а Маргарита – завучем по музыкальной части. Лена и Степнов переживают не самый простой период отношений, но в итоге решают жить вместе. Лера преподает вокал в своей старой школе.