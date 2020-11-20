В 1 сезоне 1 серии сериала «Психология преступления. Эра стрельца» неизвестный убивает в лифте крупного предпринимателя Александра Серебрякова, а также двух случайных свидетелей. На место вызывают детектива-криминалиста Лешу Леонидова.
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