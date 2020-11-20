Меню
Психология преступления 2020, 1 сезон

Психология преступления

Психология преступления 12+
Название Эра стрельца
Премьера сезона 20 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Психология преступления»

В 1 сезоне сериала «Психология преступления. Эра стрельца» в обычной городской многоэтажке происходит тройное убийство. Неизвестный в упор стреляет в успешного предпринимателя, а заодно и в семейную пару, случайно оказавшуюся в том же подъезде. На первый взгляд, мотив преступления очевиден, да и найти подозреваемого оказывается нетрудно. Все прозаично: бизнес-конкуренты не поделили крупную сумму денег. Однако следователь Алексей Леонидов уверен, что истинная причина убийства таится гораздо глубже.

5 IMDb
Список серий сериала Психология преступления
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 ноября 2020
