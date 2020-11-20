В 1 сезоне сериала «Психология преступления. Эра стрельца» в обычной городской многоэтажке происходит тройное убийство. Неизвестный в упор стреляет в успешного предпринимателя, а заодно и в семейную пару, случайно оказавшуюся в том же подъезде. На первый взгляд, мотив преступления очевиден, да и найти подозреваемого оказывается нетрудно. Все прозаично: бизнес-конкуренты не поделили крупную сумму денег. Однако следователь Алексей Леонидов уверен, что истинная причина убийства таится гораздо глубже.