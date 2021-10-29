Меню
Психология преступления 2020, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Психология преступления
Психология преступления Сезон 8

Психология преступления 12+
Название Зона комфорта
Премьера сезона 29 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 8-й сезон сериала «Психология преступления»

В 8 сезоне сериала «Психология преступления. Зона комфорта» следователь Алексей Леонидов отправляется в дорогой коттеджный поселок, чтобы распутать новое преступление. Молодая пара найдена отравленной в загородном доме. Оба любовника пили вино из одной бутылки, вот только Тихон погиб сразу, а его избранница отделалась продолжительной комой. Версий у следствия сразу же возникает множество – от ревнивых мстителей до влиятельных конкурентов. Но Леонидову придется ждать, пока Олеся сможет отвечать на вопросы.

Серия 1
Сезон 8 Серия 1
29 октября 2021
Серия 2
Сезон 8 Серия 2
29 октября 2021
