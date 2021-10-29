В 8 сезоне сериала «Психология преступления. Зона комфорта» следователь Алексей Леонидов отправляется в дорогой коттеджный поселок, чтобы распутать новое преступление. Молодая пара найдена отравленной в загородном доме. Оба любовника пили вино из одной бутылки, вот только Тихон погиб сразу, а его избранница отделалась продолжительной комой. Версий у следствия сразу же возникает множество – от ревнивых мстителей до влиятельных конкурентов. Но Леонидову придется ждать, пока Олеся сможет отвечать на вопросы.