Психология преступления 2020 - 2022, 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Психология преступления
Киноафиша Сериалы Психология преступления Сезоны Сезон 10

Психология преступления 12+
Название Красное на белом
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 10-й сезон сериала «Психология преступления»

В 10 сезоне сериала «Психология преступления» сыщик Леонидов оказался свидетелем чудовищного события. Даже многолетний опыт детектива и врожденный цинизм не помогли герою справиться со страхом. Неподалеку от мужчины снайпер выстрелил в девушку. События разворачивались у двери ЗАГСа. Леонидов был шокирован безжалостностью и дерзостью злоумышленника, который устроил стрельбу в многолюдном месте. Следователь полон решимости во что бы то ни стало отыскать преступника и заставить его понести заслуженное наказание. Леонидов приступает к расследованию, которое окажется одним из труднейших в его практике.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
5 IMDb
Список серий сериала Психология преступления График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1
Сезон 10 Серия 1
18 марта 2022
Серия 2
Сезон 10 Серия 2
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
