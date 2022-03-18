В 10 сезоне сериала «Психология преступления» сыщик Леонидов оказался свидетелем чудовищного события. Даже многолетний опыт детектива и врожденный цинизм не помогли герою справиться со страхом. Неподалеку от мужчины снайпер выстрелил в девушку. События разворачивались у двери ЗАГСа. Леонидов был шокирован безжалостностью и дерзостью злоумышленника, который устроил стрельбу в многолюдном месте. Следователь полон решимости во что бы то ни стало отыскать преступника и заставить его понести заслуженное наказание. Леонидов приступает к расследованию, которое окажется одним из труднейших в его практике.