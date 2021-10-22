Меню
Психология преступления 2020, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Психология преступления
Киноафиша Сериалы Психология преступления Сезоны Сезон 6

Психология преступления 12+
Название Перелетная птица
Премьера сезона 22 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Психология преступления»

В 6 сезоне сериала «Психология преступления. Перелетная птица» молодой мужчина по имени Виктор готовит сюрприз для своей возлюбленной. Вечер в ресторане должен стать особенным в их жизни, вот только Мария почему-то не появляется на встрече. Сперва брошенный любовник обижается, но вскоре понимает, что с девушкой могло что-то случиться. Когда труп Маши находят при странных обстоятельствах, за дело принимается следователь Леонидов. Он выясняет, что убитая много лет бежала от неизвестного преследователя.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
5 IMDb
Список серий сериала Психология преступления График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 1
Сезон 6 Серия 1
22 октября 2021
Серия 2
Сезон 6 Серия 2
22 октября 2021
График выхода всех сериалов
