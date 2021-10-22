В 6 сезоне сериала «Психология преступления. Перелетная птица» молодой мужчина по имени Виктор готовит сюрприз для своей возлюбленной. Вечер в ресторане должен стать особенным в их жизни, вот только Мария почему-то не появляется на встрече. Сперва брошенный любовник обижается, но вскоре понимает, что с девушкой могло что-то случиться. Когда труп Маши находят при странных обстоятельствах, за дело принимается следователь Леонидов. Он выясняет, что убитая много лет бежала от неизвестного преследователя.