В 9 сезоне сериала «Психология преступления» в одном из центральных парков обнаружили мертвое тело юной девушки. Вскоре выяснилось, что блондинку, чья жизнь стремительно оборвалась, звали Ольга. Леонидов провел тщательный осмотр места происшествия, но улик обнаружить не удалось. Неожиданно он ощутил дежавю. Во времена, когда герой только начинал свою работу в сыске, он занимался расследованием убийства, которое очень напоминало это. Детектив решил, что разгадка может таиться в криминальных событиях прошлого. Спустя некоторое время Леонидову удалось выйти на первого подозреваемого.