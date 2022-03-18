Меню
Психология преступления 2020, 9 сезон

Название Туфелька не для Золушки
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 9-й сезон сериала «Психология преступления»

В 9 сезоне сериала «Психология преступления» в одном из центральных парков обнаружили мертвое тело юной девушки. Вскоре выяснилось, что блондинку, чья жизнь стремительно оборвалась, звали Ольга. Леонидов провел тщательный осмотр места происшествия, но улик обнаружить не удалось. Неожиданно он ощутил дежавю. Во времена, когда герой только начинал свою работу в сыске, он занимался расследованием убийства, которое очень напоминало это. Детектив решил, что разгадка может таиться в криминальных событиях прошлого. Спустя некоторое время Леонидову удалось выйти на первого подозреваемого.

Серия 1
Сезон 9 Серия 1
18 марта 2022
Серия 2
Сезон 9 Серия 2
18 марта 2022
