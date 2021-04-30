Меню
Психология преступления 2020, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Психология преступления
Психология преступления 12+
Название Дуэль
Премьера сезона 30 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Психология преступления»

В 5 сезоне сериала «Психология преступления. Дуэль» четверо друзей не поладили из-за своей общей юношеской влюбленности. Быков, Рошин, Самарин и Емелин были неразлучны со школы и руководствовались принципом «один за всех, и все за одного». Однако рыцарская любовь к прекрасной даме Маргарите не довела парней до добра. Едва девушка дала долгожданный ответ одному из них, как ее избранника убили. Вот только подозреваемый и сам незамедлительно лишился жизни. Леонидов должен прервать порочный круг убийств.

