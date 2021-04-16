В 3 сезоне сериала «Психология преступления. Черная кошка в темной комнате» известный бизнесмен Мамонов сообщает в полицию о преступлении, которое ему померещилось. По крайней мере, так уверяет его молодая красавица-жена Эльза. Однажды, напившись, мужчина видит, как супругу пытаются убить, и спешит ей на помощь. Однако кто-то бьет его по голове, а наутро Эльза делает вид, что ничего не произошло. Но следователя Леонидова не так просто одурачить, ведь он рассматривает даже самые немыслимые варианты.