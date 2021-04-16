Меню
Психология преступления 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Психология преступления
Психология преступления 12+
Название Черная кошка в темной комнате
Премьера сезона 16 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Психология преступления»

В 3 сезоне сериала «Психология преступления. Черная кошка в темной комнате» известный бизнесмен Мамонов сообщает в полицию о преступлении, которое ему померещилось. По крайней мере, так уверяет его молодая красавица-жена Эльза. Однажды, напившись, мужчина видит, как супругу пытаются убить, и спешит ей на помощь. Однако кто-то бьет его по голове, а наутро Эльза делает вид, что ничего не произошло. Но следователя Леонидова не так просто одурачить, ведь он рассматривает даже самые немыслимые варианты.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
5 IMDb
Список серий сериала Психология преступления График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
16 апреля 2021
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
16 апреля 2021
График выхода всех сериалов
