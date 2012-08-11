Все серии 1 сезона «Нежные листья, ядовитые корни»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 111 августа 2012
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 211 августа 2012
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 311 августа 2012
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 411 августа 2012
О чем cерия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Нежные листья, ядовитые корни» в сауне между одноклассницами происходит конфликт. Позже Светлану находят убитой. Муж Маши, частный детектив, начинает свое расследование. У всех девушек оказывается мотив для убийства.
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Авторизация по e-mail