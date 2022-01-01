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Киноафиша Сериалы Гордость и предубеждение Актеры и роли

Актеры сериала «Гордость и предубеждение»

Актеры сериала «Гордость и предубеждение» Вся информация о сериале
Колин Ферт
Колин Ферт Colin Firth
Mr. Darcy Дженнифер Эль
Дженнифер Эль Jennifer Ehle
Elizabeth Bennett Бенджамин Уитроу
Бенджамин Уитроу Benjamin Whitrow
Bennett Криспин Бонэм-Картер
Криспин Бонэм-Картер Crispin Bonham-Carter
Bingley Сюзанна Харкер
Сюзанна Харкер Susannah Harker
Jane Bennett Элисон Стедман
Элисон Стедман Alison Steadman
Mrs. Bennett Джулия Савалия
Джулия Савалия Julia Sawalha
Lydia Bennett Анна Чэнселлор
Анна Чэнселлор Anna Chancellor
Miss Bingley Люси Брирс
Люси Брирс Lucy Briers
Mary Bennett Полли Маберли
Полли Маберли Polly Maberly
Kitty Bennett Люси Робинсон
Люси Робинсон Lucy Robinson
Mrs. Hurst Адриан Лукис
Адриан Лукис Adrian Lukis
Mr. Wickham
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