Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Сериалы
Гордость и предубеждение
Актеры и роли
Актеры сериала «Гордость и предубеждение»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры
Постеры
Актеры сериала «Гордость и предубеждение»
Вся информация о сериале
Колин Ферт
Colin Firth
Mr. Darcy
Дженнифер Эль
Jennifer Ehle
Elizabeth Bennett
Бенджамин Уитроу
Benjamin Whitrow
Bennett
Криспин Бонэм-Картер
Crispin Bonham-Carter
Bingley
Сюзанна Харкер
Susannah Harker
Jane Bennett
Элисон Стедман
Alison Steadman
Mrs. Bennett
Джулия Савалия
Julia Sawalha
Lydia Bennett
Анна Чэнселлор
Anna Chancellor
Miss Bingley
Люси Брирс
Lucy Briers
Mary Bennett
Полли Маберли
Polly Maberly
Kitty Bennett
Люси Робинсон
Lucy Robinson
Mrs. Hurst
Адриан Лукис
Adrian Lukis
Mr. Wickham
Related video
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде