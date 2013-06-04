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Милые обманщицы 2010 - 2017 8 серия 4 сезон

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10 голосов
Все серии 4 сезона «Милые обманщицы»
Эпизод 0
Сезон 4 / Серия 0 4 июня 2013
«Э» среди живых
Сезон 4 / Серия 1 11 июня 2013
Форма туфли
Сезон 4 / Серия 2 18 июня 2013
Колыбель для кошки
Сезон 4 / Серия 3 25 июня 2013
Oчное общение
Сезон 4 / Серия 4 2 июля 2013
Гамма Зета, умри!
Сезон 4 / Серия 5 9 июля 2013
Под прицелом
Сезон 4 / Серия 6 16 июля 2013
Падай и гори, девчонка!
Сезон 4 / Серия 7 23 июля 2013
Справочник виновницы
Сезон 4 / Серия 8 30 июля 2013
На дне
Сезон 4 / Серия 9 6 августа 2013
У зеркала три лица
Сезон 4 / Серия 10 13 августа 2013
Снести скалу
Сезон 4 / Серия 11 20 августа 2013
Сейчас ты видишь меня, а теперь - нет
Сезон 4 / Серия 12 27 августа 2013
Мрачный новый мир
Сезон 4 / Серия 13 22 октября 2013
Кто в коробке?
Сезон 4 / Серия 14 7 января 2014
Лачуга любви, детка
Сезон 4 / Серия 15 14 января 2014
Близкие контакты
Сезон 4 / Серия 16 21 января 2014
Прикуси язык
Сезон 4 / Серия 17 28 января 2014
Горячая для учителя
Сезон 4 / Серия 18 4 февраля 2014
Театр теней
Сезон 4 / Серия 19 11 февраля 2014
Свободное падение
Сезон 4 / Серия 20 18 февраля 2014
Дошла до ручки
Сезон 4 / Серия 21 25 февраля 2014
Прикрой меня
Сезон 4 / Серия 22 4 марта 2014
Необузданный
Сезон 4 / Серия 23 11 марта 2014
«Э», значит - ответы
Сезон 4 / Серия 24 18 марта 2014
О чем cерия

В 4 сезоне 8 серии сериала «Милые обманщицы» для спасения матери Ханна заручается поддержкой Моны. Но Калеб выступает против данного союза, считая, что помощнице нельзя доверять. Спенсер продолжает искать доказательства причастности Вилдена.

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