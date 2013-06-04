В 4 сезоне 8 серии сериала «Милые обманщицы» для спасения матери Ханна заручается поддержкой Моны. Но Калеб выступает против данного союза, считая, что помощнице нельзя доверять. Спенсер продолжает искать доказательства причастности Вилдена.
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