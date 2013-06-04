В 4 сезоне 22 серии сериала «Милые обманщицы», несмотря на обстоятельства, Эмили продолжает расследование. Девушка намерена установить детали связи Моны и Эзры, а также пролить свет на дело Элисон. Спенсер и Ария находят поддержку со стороны мужчин.
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