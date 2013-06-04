В 4 сезоне 14 серии сериала «Милые обманщицы» информация о том, что Элисон по-прежнему жива, стала для девушек шоком. Теперь им необходимо установить, кто похоронен в могиле. Эзра устраивает тайную встречу с Моной и Арией. Что он им сообщит?