В 4 сезоне 14 серии сериала «Милые обманщицы» информация о том, что Элисон по-прежнему жива, стала для девушек шоком. Теперь им необходимо установить, кто похоронен в могиле. Эзра устраивает тайную встречу с Моной и Арией. Что он им сообщит?
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