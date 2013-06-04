В 4 сезоне 4 серии сериала «Милые обманщицы» сыщик задает девушкам наводящие вопросы. Желая помочь подругам избежать проблем с полицией, Калеб отвлекает внимание на себя. Тоби выясняет информацию о смерти близкого человека.
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