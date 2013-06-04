В 4 сезоне 21 серии сериала «Милые обманщицы» состояние Арии оставляет желать лучшего. Узнав информацию об Эзре, девушка потеряла контроль над своими действиями. Спенсер также нуждается в помощи обманщиц и задумывается о курсе реабилитации.
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