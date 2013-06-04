В 4 сезоне 24 серии сериала «Милые обманщицы» томительный поиск правды, затянувшийся на несколько лет, подходит к финалу. Подруг ждет встреча с Элисон, которая прольет свет на собственное исчезновение. Но кто тогда скрывается под маской «А»?