В 4 сезоне 24 серии сериала «Милые обманщицы» томительный поиск правды, затянувшийся на несколько лет, подходит к финалу. Подруг ждет встреча с Элисон, которая прольет свет на собственное исчезновение. Но кто тогда скрывается под маской «А»?
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