Во 2 сезоне 9 серии сериала «Милые обманщицы» возвращение Джейсона порождает немало вопросов. Желая разобраться, что движет незваным гостем, Спенсер проникает в его жилище. Ханна помогает Калебу принять трудное решение, связанное с его семьей.
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