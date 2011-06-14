Во 2 сезоне 2 серии сериала «Милые обманщицы» семья Эмили решает переехать в Техас. Не желая покидать Роузвуд, девушка находит вескую причину, способную убедить родителей остаться. Мелисса вызывает у Спенсер подозрения.
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